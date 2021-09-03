Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году составит 503 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Размер материнского капитала на первого ребенка будет составлять 503 тыс. рублей в 2022 году. Если родители не получали маткапитал за первого ребенка, выплата на второго составит более 665 тыс. рублей, сообщили ТАСС в кулуарах ВЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, на второго ребенка, если родители не получали выплаты на первого, - более 665 тыс. рублей. Индексация размера материнского капитала предусмотрена на все три года - и на 2022, и на 2023 год, и на 2024", - сказал он.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.