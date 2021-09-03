На Сахалине отреставрировали снесенный памятник Гагарину после требования жителей

ТАСС, 3 сентября. Реставрацию барельефа Юрию Гагарину, по факту разрушения которого в городе Невельске на юге Сахалина возбудили уголовное дело, завершили. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что корпорация Роскосмос потребовала разъяснений от сахалинских властей по поводу сноса памятника. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Telegram-канале написал, что также потребует восстановить памятник.

"Найденной на невельском побережье скульптуре по поручению губернатора Валерия Лимаренко вернули первоначальный облик. После реставрации барельефу нужно время, чтобы материалы, использованные в работе, полностью просохли. Через полторы недели скульптуру покроют специальным защитным составом и установят на постамент под открытым небом. Объект станет экспонатом местного историко-краеведческого музея", - говорится в сообщении сахалинского правительства.

Уточняется, что барельеф был расположен на стеле, которую восстановить не удалось. Новый постамент сделают с учетом мнения жителей Невельска. По поручению губернатора области памятник разместят в центре Невельска.

В начале августа в социальных сетях региона появились фотографии снесенного памятника Юрию Гагарину в городе Невельске. Изображения сопровождались информацией о том, что на его месте появится автозаправка. Общественники потребовали восстановить памятник. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия)".