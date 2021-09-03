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Пандемия COVID-19

Голикова: коронавирус по патогенности стоит на одном уровне с чумой и сибирской язвой

Вице-премьер сообщила об этом на марафоне "Новое знание"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция на сегодняшний день отнесена ко второй группе патогенности, куда также входят чума и Сибирская язва. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"COVID-19 сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Для известных вам [этой группы] заболеваний - это чума, Сибирская язва", - сказала она на марафоне "Новое знание".

С начала пандемии, по данным на 2 сентября, коронавирусом в мире заразились около 218,5 млн человек, более 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 956 318 случаев заражения, выздоровели 6 218 048 человек, умерли 184 812. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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