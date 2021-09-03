Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 80% россиян должны вакцинироваться или переболеть ковидом для достижения коллективного иммунитета. Это более 90 млн человек, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% [привитых или переболевших] - это большая цифра, чуть более 90 млн человек. Назвав цифру 45 с небольшим [млн человек, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса], я не назвала цифру переболевших [ковидом] - она официально публикуется и каждый день меняется", - сказала она, выступая на марафоне "Новое знание".

Ход вакцинации

Порядка 45,4 млн человек в России привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Завершили вакцинацию уже 38,5 млн человек, заявила вице-премьер.

"Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его [коллективного иммунитета] достигнем - это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень. Сегодня количество вакцинированных людей в России - 45,4 млн человек, которые привились по одному разу, и 38,5 млн - это полностью привитых", - сказала Голикова.