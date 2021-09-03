ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.

"Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он указал, что в текущих условиях нужно отбросить политизацию и вместе бороться с пандемией, а также ее последствиями. "Это чрезвычайно важно для всего человечества. Те, кто политизируют, они сами допускают колоссальные, катастрофические ошибки в борьбе с пандемией", - подытожил Путин.

Ведущие страны мира в условиях пандемии накачивают свои экономики деньгами вместо помощи развивающимся государствам, считает президент.

"Восстанавливается экономика в тех странах прежде всего быстрее, чем в других регионах мира, где используют финансовые инструменты, связанные с накачкой наличностью, и за счет дефицитов бюджетов это все происходит. Чтобы взять да помочь развивающимся экономикам - но пока нет", - констатировал российский лидер

Высокоразвитые страны, производящие вакцины, делают мало для защиты всего человечества от пандемии.

"Возможностями вакцинации сегодня пользуются в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество", - сказал Путин.

"Это плохо для самих производителей, потому что это бумерангом крутится вокруг шарика земного. Вот в Африке, например, минимальный уровень защиты вакцинированием, а общение-то есть с африканскими странами, никуда не деться, и будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза", - пояснил глава государства.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.