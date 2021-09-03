Си Цзиньпин призвал бороться с попытками политизировать тему вакцин и коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Китай призывает бороться с попытками политизации темы вакцин и происхождения коронавируса. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Мы должны поддерживать усилия друг друга в борьбе с пандемией, наращивать сотрудничество в разработке и производстве вакцин в качестве глобального общественного блага, решительно бороться с попытками политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса, совместными усилиями стараться создать общество здравоохранения для всего человечества", - сказал он.

На протяжении пандемии власти США неоднократно высказывали предположение, что причиной распространения коронавируса могла стать утечка из лаборатории в китайском городе Ухань. Данные утверждения вызывали протесты в Пекине. Китайские власти отмечали, что вопрос о происхождении вируса находится в области компетенции ученых, а не политиков.

27 августа сайте аппарата директора Национальной разведки США опубликовали доклад разведсообщества США, в котором суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. При этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса, их мнения до сих пор расходятся. При этом американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.

Также Китай призывает объединять усилия для реализации концепции всеобщей комплексной безопасности. "Мы должны объединять усилия в поддержании мира и стабильности в регионе, преодолевать разногласия и укреплять взаимопонимание путем диалога и консультаций, претворять в жизнь концепцию всеобщей комплексной совместной и устойчивой безопасности в интересах построения общего дома, где воцарятся гармония и спокойствие", - сказал он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".