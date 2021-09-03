Совет по общественным электронным СМИ Латвии разрешил русскоязычные новости на телевидении

РИГА, 3 сентября. /ТАСС/. Новости на русском языке продолжат выходить на телеканале LTV7 до конца года. Об этом в пятницу сообщил глава Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис.

"Мы говорим о людях старшей возрастной группы, которые привыкли смотреть телевизор, линейное телевидение, - приводит его слова портал LSM. - После перехода в интернет новости они больше не увидят. Мы поняли, что нужно искать какое-то решение. Поэтому был найден такой компромисс - аналитические и дискуссионные передачи будут на новой мультимедийной платформе, а новости будут и там, и на телевидении".

Сикснис добавил, что после Нового года в Латвии может появиться кабельный канал на русском языке, однако "чтобы принять какое-то решение, нам нужно внимательно ознакомиться с разными аспектами, сколько это может стоить".

В мае 2020 года председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии Иварс Аболиньш заявил, что новости на русском языке на канале LTV7 прекратят выходить в 2021 году. Он добавил, что русскоязычные программы Латвийского телевидения буду перенесены на специальную платформу в интернете.

В июне главный редактор русского вещания Латвийского телевидения (ЛТВ) Екатерина Сафронова сообщила, что служба уходит из эфира и полностью переходит в интернет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает планирующуюся ликвидацию русскоязычного канала LTV7 на Общественном телевидении Латвии "как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения".