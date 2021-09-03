УрФУ создал сервис для школьников, который поможет выбрать профессию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет создал для школьников навигационный сервис, который поможет им в выборе профессии. К проекту присоединились более 140 российских компаний-работодателей, которые предлагают почти две тысячи различных профессий, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

Университет стал инициатором всероссийской акции "Время карьеры", организованной совместно с АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России по поручению президента РФ Владимира Путина. В первой акции осенью 2020 года приняли участие более 60 000 студентов в 35 городах России.

"Специалисты Уральского федерального университета совместно с рекрутерами ведущих российских компаний проанализировали рынок труда и подготовили удобный навигатор, который включает более 30 сфер и 1800 профессий. Это укрепит систему профориентации и позволит школьникам на ранних этапах определиться не просто с профессиональной областью, а конкретной востребованной специализацией", - приводят в вузе слова ректора Виктора Кокшарова.

Навигатор войдет в экосистему сервисов проекта "Время карьеры", который реализуется президентской платформой "Россия - страна возможностей" совместно с Минобрнауки России и УрФУ. Для школьников сервис будет запущен в октябре. По словам Кокшарова, навигатор профессий также поможет проанализировать интерес школьников к отдельным специальностям. Эти данные будут полезны вузам для прогнозирования конкурсной ситуации в период приемной кампании, а работодателям - в планировании стажерских программ.

"Мы уже получили заявки от 146 работодателей, их ведущие специалисты предоставили более 460 профориентационных видеороликов, мы готовы интегрировать в сервис еще больше российских компаний. Знакомство школьников с особенностями выбранной профессии и преимуществами компаний открывает рекрутерам возможность ранней подготовки кадров, привлечения заинтересованных ребят на практики и стажировки", - приводят в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Агафонова.

Проект "Время карьеры" принимает заявки от компаний для включения в раздел профориентационных видеороликов до 1 октября. При этом работодатели смогут присоединиться к сервису и после запуска - контент будет постоянно обновляться с учетом динамики рынка труда. Пользователи сервиса профориентации станут полноценными участниками цифровой платформы проекта времякарьеры.рф и участниками всероссийской акции "Время карьеры", которая состоится осенью 2021 года. Кроме того, школьникам будет доступен банк знаний с практическими советами для подготовки к трудоустройству.