В МЧС сообщили, что обстановка с погодой на территории Кубани стабилизируется

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Погода в Краснодарском крае, где накануне дожди подтопили более 200 дворов, стабилизируется. По данным на сегодняшний день, в Апшеронском районе подтопленными остаются семь придворовых территорий, продолжается откачка воды, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Обстановка на территории Краснодарского края стабилизируется. На территории Краснодарского края продолжают действовать экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений, высокой пожароопасности, формированию смерчей над Черным морем. В связи с этим Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать элементарные правила безопасности", - говорится в сообщении.

"На месте работает группировка РСЧС - 33 человека и 11 единиц техники. На территории муниципального образования Апшеронский продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Также продолжается работа оценочных комиссий", - отметили в пресс-службе.

Накануне в результате сильных дождей в Апшеронском районе оказались подтопленными 110 частных домов и 217 придомовых территорий. Был развернут пункт временного размещения, затем власти ввели в районе режим ЧС.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней объявлено в Краснодарском крае с 1 по 3 сентября. В предстоящие сутки циклон продолжит оказывать основное воздействие на Черноморское побережье, где за 24 часа ожидается до 80 мм осадков, а также ветер с порывами до 15 м/с. До 3 сентября включительно действует экстренное предупреждение по обильному выпадению осадков.