Коэффициент распространения ковида в России увеличился до 0,97

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос с 0,94 до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель по-прежнему превышает единицу только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Самарской области, где он равен 1,02.

В Москве и Воронежской области индикатор составил 1, в Свердловской области - 0,99, в Иркутской, Нижегородской и Ростовской областях - 0,98. В Санкт-Петербурге коэффициент также равен 0,98, притом что еще в четверг он составлял 0,68.

В Красноярском крае показатель снизился до 0,96, что для региона стало минимумом с конца мая, а в Подмосковье - до 0,76.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.