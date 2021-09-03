Кибербезопасность планируют преподавать в школах на уроках ОБЖ и технологии

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. В России обсуждают интеграцию преподавания кибергигиены и кибербезопасности в программу существующих предметов. Об этом в пятницу сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

"Мы активно эту тему с Минпросвещения обсуждаем. У нас есть даже какие-то предварительно согласованные предложения. <...> Мы не можем увеличивать нагрузку, особенно в начальной школе на детей. Поэтому, скорее, вопрос стоит, в какой из предметов дополнительно, заменив содержание, вставить все, что касается кибергигиены, кибербезопасности", - сказал Шадаев.

По его словам, наилучшим вариантом видится включение преподавания безопасности в интернете в уроки ОБЖ и технологии. "Эту культура надо воспитывать прямо с детства. Идеально, когда мы говорим про уроки ОБЖ, что мы 50% уроков ОБЖ будем посвящать кибергигиене и кибербезопасности. Второе, у нас есть урок технологии. Там надо получать навыки использования цифровых сервисов и безопасного использования цифровых сервисов", - сказал Шадаев.

Он отметил, что запрос на такие уроки существует.