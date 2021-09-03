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Глава МВД вручил награды полицейским, отличившимся в раскрытии убийства девочки в Тюмени

Владимир Колокольцев подчеркнул, что оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды полицейским, которые принимали участие в раскрытии убийства восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области, отличившимся в ходе работы по раскрытию резонансного особо тяжкого преступления", - сказала она.

Колокольцев подчеркнул, что оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства.

"Вы - профессионалы высокого уровня, делом доказавшие свою компетентность и состоятельность. Благодаря вашим усилиям личность преступника установлена, он задержан и ждет суда. Именно такие грамотно спланированные и четко проведенные операции способствуют воплощению на практике принципа неотвратимости наказания. Укрепляют веру общества в справедливость и торжество закона. Являются наглядным примером для молодых оперативников", - сказал глава МВД. Полицейские поблагодарили Колокольцева за высокую оценку их работы и заверили, что ни одно преступление, попавшее в поле их зрения, и впредь не останется без должного внимания.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияТюменская область
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