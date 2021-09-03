Единороссы внесли законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому родители всех детей с ограниченными возможностями здоровья смогут находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии.

В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. Однако, как пояснил один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период.

"Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело, которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо", - отметил Турчак. Сенатор пояснил, что в законопроекте предлагается признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Турчак указал на то, что это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. "Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это", - считает он.

По словам парламентария, в России в настоящее время насчитывается около 700 тыс. несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких данная проблема затрагивает миллионы людей. Законопроект был разработан по итогам встречи Турчака с руководством общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов".

Обращения родителей

Как отметила в свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. "В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, в большинстве случаев отказывают - потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни", - сказала она.

Согласно установленным нормам, если ребенок с ограниченными возможностями здоровья старше четырех лет, то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний, однако их исчерпывающего перечня нет. В связи с этим окончательное решение зависит от работников медицинских учреждений, в пользу родителей оно принимается достаточно редко.

Авторами законопроекта выступили Турчак, руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от "Единой России". Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время.