МЧС получит четыре вертолета Ми-8 до конца 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. МЧС получит четыре вертолета Ми-8-АМТШ-ВА до конца 2023 года. Соответсвующее соглашение стороны подписали в рамках ВЭФ-2021, говорится в сообщении "Вертолетов России".

"Свои подписи под документом поставили управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов и замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. В соответствии с условиями соглашения твердый контракт на поставку четырех Ми-8АМТШ-ВА в интересах ведомства будет заключен в сентябре 2021 года. Два вертолета будут переданы заказчику в 2022 году, а еще два - в 2023 году", - говорится в сообщении.

Вертолет создан специально для эксплуатации в северных регионах с учетом возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов в регионах Арктики и Крайнего Севера. Вертолет отличается уникальной системой подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при температурах до - 60°С возможен оперативный запуск двигателей. Также у машины улучшена теплоизоляция фюзеляжа.

"Перелеты на большие расстояния между точками базирования обеспечиваются за счет установки внешних дополнительных топливных баков. При их использовании вертолет может совершать полеты продолжительностью более семи часов на дальность до 1 400 км. Безопасность экипажа и пассажиров повышена путем применения специальных морских спасательных костюмов", - добавили в "Вертолетах России".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.