Глава Минпросвещения: профессия учителя останется востребованной в будущем

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Профессия школьного учителя остается и останется востребованной, заменить его технологиями не получится, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, лекцию которого показали в пятницу в ходе марафона "Новое знание".

"В современной школе никого сегодня не удивляют компьютеры, мультимедийные технологии, даже роботы. Однако практика, в том числе периода вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, показывает, что педагога невозможно заменить никакими технологиями, никакими средствами обучения. Поэтому учитель всегда будет как, наверное, важнейший человек системы образования, в том числе поэтому профессия учителя остается востребованной и останется востребованной в будущем", - заявил министр.

По его мнению, учитель - "это признание и одновременно очень непростой труд, так как требования стремительно увеличиваются, общество развивается и меняется профессия учителя". Кравцов добавил, что несмотря на совершенствование технологий, вклад учителя в современное общество растет, и именно он формирует будущее России.

Просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" во "ВКонтакте".

В марафоне принимают участие более 150 лекторов и наставников, в том числе бизнесмены, ученые, представители культурной сферы, спортсмены, государственные деятели. Они выступают в рамках шести треков - "Знание", "Спорт", "История и культура", "Наука и технологии", "Цифровой мир и медиа", "Бизнес". Трансляции будут организованы из студий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, в Иннополисе (Татарстан) и во Владивостоке.