Лавров рассказал о своих страхах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание", признался, что боится высоты.

Одна из участниц встречи спросила у министра, когда он в последний раз испытывал страх. На что глава МИД РФ поведал, что произошло это в четверг в Екатеринбурге на встрече с общественностью, которая проводилась в высотном здании "Русской медной компании".

"Я боюсь высоты, а меня подняли на 28-ой этаж в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я, действительно, боюсь, мне не приятно. Честно об этом говорю", - сказал Лавров, иронично добавив, что больше никто его за последнее время не пугал.