Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов открылся в Ижевске

ИЖЕВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов открылся в Удмуртской Республике. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"На базе Института развития образования Удмуртии начал свою деятельность Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его создали в рамках национального проекта "Образование", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, основной задача нового центра станет организация адресной методической поддержки руководящих и педагогических работников образовательных организаций республики и обеспечение непрерывности их профессионального развития.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.