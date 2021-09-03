Путин: для воссоздания церкви, где в XVI веке погиб митрополит Филипп, нужно благословение

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что на строительство церкви в Твери, где, по одной из версий, в 1569 году от рук опричника Малюты Скуратова погиб митрополит Филипп, следует получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

30 августа глава государства встречался с губернатором Тверской области Игорем Руденей, который рассказал о планах воссоздать Отроч монастырь, основанный несколько веков назад, но снесенный в 1930-е годы. По словам руководителя региона, на территории монастыря располагалась церковь, где опричник Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа. Тогда президент заметил, что это только одна из версий гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу модератор Сергей Брилев попросил президента вернуться к этой теме и поинтересовался, "какие все-таки версии по поводу Малюты Скуратова". "Вторая версия простая - что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо", - ответил Путин.

"Что касается строительства церкви, еще и по такому поводу, я думаю, что в данном случае уж точно совершенно нужно получать благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - подчеркнул глава государства.

Митрополит Филипп (до пострижения в монахи - Федор Степанович Колычев) родился в Москве в 1507 году. Был поставлен на митрополичий престол в 1566 году, но после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре. В 1569 году он был задушен. В историографии убийцей митрополита традиционно называется Малюта Скуратов, а формальным поводом - отказ благословить опричников. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.