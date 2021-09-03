Более 2,5 тыс. свердловчан прошли реабилитацию после ковида с января по июль 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,5 тысячи жителей Свердловской области прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса с января по июль 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области (ТФОМС).

"В зависимости от тяжести состояния пациенты проходят реабилитацию в формате телеконсультаций, очно в условиях дневного стационара, а также в условиях круглосуточного стационара. В условиях круглосуточного стационара в 2021 году с января по июль реабилитацию прошли 2 600 человек. Тариф на такую помощь находится в диапазоне от 28 до 55,5 тысячи рублей", - сказали в фонде.

В апреле 2020 года ТФОМС Свердловской области ввел новый тариф на оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией в особо тяжелой форме в размере 380 тыс. руб. на пациента, а также увеличил тариф для больных, которым требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация, с 500 до 900 тыс. руб. Как пояснили ТАСС в ТФОМС, в 2020 году помощь по этому тарифу получили 770 свердловчан.

При этом принципы тарификации случаев лечения новой коронавирусной инфекции в 2021 году несколько поменялись: региональная модель оплаты включает в себя полтора десятка тарифов, которые зависят не только от тяжести состояния пациента с COVID, но и от длительности пребывания в стационаре, сопутствующих заболеваний и т. д.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 125 135. Состояние 660 госпитализированных оценивается как тяжелое, 437 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 346 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных составляет 5 290. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.