Россия готовит комплексную госпрограмму по защите и поддержке русского языка в мире

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия занимается подготовкой комплексной государственной программы по защите и продвижению русского языка в мире. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

"Что касается русского языка, да, это, наверное, самый главный предмет, самая главная задача для дипломата - владеть им в совершенстве, обогащать его постоянно. Мы будем также продолжать наши усилия, наращивать усилия по поддержке русского языка зарубежом, - сказал он, отвечая на вопрос о значении русского языка в работе профессионального дипломата. - Сейчас готовится специальная комплексная государственная программа, которая существенно расширит возможности и вашего института [Государственного Института им. А. С. Пушкина], и других структур, Фонда "Русский мир", Россотрудничества, по защите и продвижению русского языка, по удовлетворению того спроса на его изучение, который мы наблюдаем в мире и который растет".

Министр добавил, что обязанностью каждого российского дипломата является "прекрасное владение" собственным языком. "Это абсолютно очевидно, что дипломат, который не умеет грамотно писать и грамотно изъясняться, уже неполноценный сотрудник. Точно так же, как дипломат без знания как минимум двух иностранных языков наряду с прекрасным владением своим собственным тоже далеко не продвинется", - резюмировал Лавров.