Путин: советское наследие на Дальнем Востоке - повод для благодарности, а не критики

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не бросать камни в людей, которые развивали Дальний Восток в советское время, а сказать им спасибо. Те работали в тяжелейших условиях и быстро выполняли сложнейшие задачи, указал глава государства.

В пятницу модератор пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Сергей Брилев обратил внимание на неравномерное развитие территорий в округе. Президент в ответ заметил, что ранее "весь Дальний Восток, так или иначе, был, по сути, закрытой территорией", поэтому здесь осталось "очень много наследия советской эпохи". Были в том числе проблемы с развитием социальной сферы, а жилье на протяжении десятилетий строилось вокруг предприятий, напомнил Путин.

"Вот такое наследие здесь, ничего с этим не поделаешь. Это то, что нам досталось с прежних времен. Можно ли как-то бросать камни в наших предшественников? Да послушайте: люди работали в тяжелейших условиях и реализовывали сложнейшие задачи. И быстро делали это", - подчеркнул он.

Как считает президент, предшественникам надо "сказать спасибо за то, что они в сложнейших условиях и с теми ограниченными ресурсами могли сделать то, что они сделали". "Теперь нам нужно исходить из того, что есть, и на новой промышленной, технологической, научной базе, исходя из новых задач, которые стоят перед страной и регионом в целом, идти вперед", - подытожил он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий в плане - Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.