Лавров рассказал, как избавляется от негативных эмоций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание", что подавлять негативные эмоции, вызванные провокационными заявлениями зарубежных оппонентов, ему помогают произнесенные про себя те или иные выражения.

"Эмоции сливаются обычно через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или в крайнем случае шепотом. Это помогает", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, как ему удается сохранять выдержку в ответ на провокации со стороны оппонентов и "куда потом сливаются эмоции".

Министр ранее признавался, что может употребить ненормативные выражения. В частности, в программе "Вечерний Ургант", отвечая на вопрос ведущего, использовал ли он нецензурную лексику в присутствии людей, которые не понимают русский язык, Лавров с улыбкой ответил: "Многократно".

А однажды министр на пресс-конференции использовал крепкое словцо, которое было слышно в микрофон. Как выяснилось позже, оно относилось к фотожурналистам, пытавшимся намеренно сделать снимок с неприглядным жестом руки. В итоге цитата министра обрела уже статус афоризма.