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В посольстве Турции сообщили, что антиковидные ограничения не затронут туристов из России

Новые ограничения вводят 6 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ограничения, которые Турция вводит с 6 сентября для борьбы с пандемией коронавируса, не будут распространяться на российских туристов, сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой Республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают", - говорится в сообщении диппредставительства.

В то же время новые правила будут действовать для иностранцев-резидентов, имеющих вид на жительство в Турции.

Вводящиеся с 6 сентября ограничения подразумевают, в частности, необходимость для не прошедших вакцинацию и не переболевших граждан предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для походов на концерты, в кино и театр, а также для междугородних поездок на самолете, автобусе и других видах общественного транспорта.

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