В Сочи суд арестовал водителя, который вез приклеенного к кузову машины блогера

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил водителя автомобиля, который ехал по Сочи со скоростью свыше 180 км/ ч, при этом к кузову машины был приклеен блогер, к административному аресту сроком на пять суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В среду в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен блогер Данил Мясников, который при помощи скотча приклеен к спортивному автомобилю. При этом автомобиль двигается по дорогам общего пользования в Сочи со скоростью более 180 км/ч. Позже стало известно, что сотрудники ГИБДД установили личность водителя автомобиля, в четверг он был задержан полицией.

"Суд постановил ему [водителю] административный арест на срок пять суток", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.23, 12.6 и 20.1 КоАП РФ.