Пятидневный запас кислорода сформировали в больницах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Больницы Северной Осетии обеспечены медицинским кислородом примерно на пять дней, сообщила ТАСС руководитель управления Росздравнадзора по Северной Осетии Ольга Давыдова.

"По итогам еженедельного мониторинга в медицинских организациях республики запас медицинского кислорода составляет в среднем пять дней", - сказала Давыдова.

Доставку кислорода в больницы Северной Осетии проводили из регионов страны шесть раз в неделю. В республике решается вопрос строительства кислородных станций на базе лечебных учреждений. Также в республике появится цистерна для перевозки жидкого кислорода.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.