Пилотными площадками для запуска электронных паспортов могут стать три региона

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Москва, Подмосковье и Татарстан в 2022 году могут стать пилотными площадками по вводу электронных паспортов. Об этом в пятницу журналистам в рамках всероссийского марафона "Новое знание" сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"[В качестве пилотных регионов] обсуждаются Москва, Московская область, Татарстан. Обсуждаются первые три региона, которые в следующем году должны запуститься", - сказал Шадаев.

С графиком запуска цифрового паспорта должны определиться до конца текущего года. "Мы должны определить сроки замены бумажного паспорта на смарт-карту и на мобильный цифровой ID, который можно будет показывать на смартфоне. <...> Это только добровольная история, кто готов будет, кто захочет, тот сможет выбрать новый формат", - сказал Шадаев.

В 2019 году российские власти представили прототип электронного паспорта - пластиковой карточки с чипом. Изначально ожидалось, что они могут появиться в России уже в первом полугодии 2020 года, но пандемия в числе прочего затормозила работу над проектом. Предполагается, что процесс внедрения ПЭН будет постепенным - по всей России граждане смогут получить их не позднее 1 июля 2023 года.