Около 12,5 млн пенсионеров получат выплату в 10 тыс. рублей с 3 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 12,5 млн пенсионеров, получающих пенсию через "Почту России" и другие доставочные организации, начнут с пятницы получать единовременную выплату в 10 тыс. руб., заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 млрд руб. для 12,5 млн наших граждан", - сказала она на заседании правительства.

Голикова добавила, что за вчерашний день 30,2 млн пенсионеров, получающих пенсию на карту, уже получили выплату в 10 тыс. рублей на общую сумму 302 млрд рублей.

Вице-премьер отметила, что выплата в 10 тыс. рублей военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов и органов безопасности, а также выплата в 15 тыс. рублей военнослужащим начнет осуществляться со следующей недели. По ее словам, вчера Минфином все финансовые средства по этим выплатам были доведены в соответсвующие организации.