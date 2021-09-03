Суд обязал администрацию Кургана организовать освещение улиц города

ТАСС, 3 сентября. Суд признал бездействие администрации Кургана незаконным и обязал организовать освещение более десятка улиц города. Ситуация с освещением несет угрозу аварий на дорогах и затрудняет работу специализированных служб, сообщил в пресс-службе прокуратуры региона.

"Отсутствие надлежащего освещения на улицах в темное время суток затрудняет работу специализированных служб, влечет опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения. <…> В целях защиты прав граждан прокурор Кургана обратился в суд. <…> Суд признал бездействие администрации города незаконным и обязал организовать работы по обустройству стационарного электрического освещения на вышеперечисленных участках автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что линии стационарного электрического освещения отсутствуют, в частности, в микрорайоне Южный на улицах Первой Камышной, Второй Камышной, Черноморской, Азовской, Крымской, Одесской, в микрорайоне Храпово на улицах Лунной, Окружной, Открытой, в микрорайоне Черемухово на улицах Полевой, Школьной, Ракитовой, Виноградной, Васильковой, Хвойной и еще ряде других.