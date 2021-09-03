ВМО заявила, что воздух в ряде районов Земли стал в 2020 году чище из-за локдауна

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /ТАСС/. Снижение экономической активности вследствие пандемии коронавируса привело в 2020 году к улучшению качества воздуха в ряде районов планеты, однако на уровень загрязнения атмосферы влияли также долгосрочные факторы, связанные с изменением климата, в частности пылевые бури и лесные пожары. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Связанный с COVID-19 локдаун и ограничения на поездки привели в 2020 году к резкому краткосрочному снижению эмиссии основных загрязнителей воздуха, особенно в городских районах", - констатировали эксперты. Вместе с тем, по их словам, наряду с уменьшением загрязнения, вызванного деятельностью человека, в прошлом году имели место "экстремальные метеорологические явления, связанные с изменением климата", в частности "беспрецедентные песчаные и пылевые бури, а также "природные пожары, повлиявшие на качество воздуха". Причем эта тенденция "продолжилась в 2021 году". "Опустошительные природные пожары в Северной Америке, Европе и Сибири оказали воздействие на качество воздуха для миллионов людей, а песчаные и пылевые бури накрыли многие регионы", - говорится в докладе.

Согласно оценкам ВМО, во время "полного локдауна 2020 года" концентрация двуокиси азота в воздухе сократилась примерно на 70%, а двуокиси серы - на 25-60% по сравнению с аналогичными периодами в 2015-2019 годах. Однако ситуация с концентрацией частиц PM2.5 - воздушных загрязнителей, в состав которых входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером не более 2,5 мкм - была в прошлом году, по словам экспертов, "более комплексной". В частности, в некоторых городах Испании концентрация PM2.5 выросла вследствие переноса пыли из Африки и загрязнения, связанного с пожарами. В свою очередь концентрация озона в атмосфере "сильно варьировалась в регионах": ее рост был зарегистрирован в Восточной Азии на 25% и в Южной Америке на 30%.

"COVID-19 стал незапланированным экспериментом, касающимся качества воздуха, и он привел к временным локальным улучшениям ситуации. Однако пандемия не является заменителем постоянных систематических действий, направленных на устранение основных драйверов как загрязнения и изменения климата", - заявил, комментируя публикацию доклада, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он напомнил, что "изменение климата, вызванное накоплением парниковых газов в атмосфере, происходит на протяжении десятилетий и столетий". В этих условиях, считает Таалас, необходима "интегрированная политика в сфере качества воздуха и изменения климата, основанная на наблюдениях и науке".