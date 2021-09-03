Поезда с системами искусственного интеллекта появятся на Сахалине к 2030 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сбер, компания Cognitive Pilot и правительство Сахалинской области на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение о развитии на территории острова технологий искусственного интеллекта. Документ предусматривает доставку грузов поездами, безопасность которых обеспечивает искусственный интеллект, внедрение беспилотных тракторов для уборки от снега аэропортов, а также открытие производства систем для подобного рода техники.

Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Внедрение прорывных отечественных решений в области искусственного интеллекта в важнейших сферах экономики Сахалинской области повысит эффективность производств, поможет уменьшить углеродный след, а также экономить финансовые и человеческие ресурсы", - сказал после подписания Лимаренко.

Как пояснила ТАСС Ускова, соглашение предусматривает создание на территории острова полигона для испытания современных технологий с искусственным интеллектом в сфере транспорта. В последующем их планируется внедрять повсеместно на территории всей страны, а также экспортировать. Выполнить все пункты соглашения планируется к 2030 году.

В частности, по словам Усковой, на Сахалине к 2025 году планируется запустить грузовые поезда, которые наделены системой Cognitive Rail Pilot. Она позволяет при помощи технического зрения и искусственного интеллекта обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры. Комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения.

"Технология уже прошла все необходимые испытания, доказав свою эффективность, аналогов у нее в мире нет. В мире есть проекты по перевозке пассажиров в автономном режиме, но они работают на закрытых территориях, где более простая математика, и ИИ, как правило, не используется. Наш комплекс позволит перевозить грузы между портами острова в реальных, часто непростых погодных условиях, не давая навредить ни одному живому существу, которое вышло к железной дороге. Некоторые машинисты сейчас из-за плохой видимости в период снегопадов снижают скорость до минимума, наша же система позволит этого не делать - за счет датчиков и системы технического зрения", - рассказала Ускова.

Она отметила, что для повышения эффективности работы сервисных служб аэропорта Южно-Сахалинска (уборка снега, доставка багажа, транспортировка ТБО и так далее) подобные системы будут установлены на колесную технику, в частности, убирающие снег тракторы. Первую технику планируется внедрить уже к 2024 году, а впоследствии - масштабировать технологию на другие российские аэропорты.

С заботой об экологии

Новые технологии будут работать, в том числе, на снижение вредных выбросов в атмосферу, обращение вспять процесса деградации земель, обеспечение безопасности и устойчивости городов. "Так, например, предполагается внедрение в регионе систем автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot с использованием ИИ на тракторах и комбайнах. Опыт промышленного использования системы в российских агропредприятиях позволяет сократить сроки уборочных работ до 25%, прямые потери урожая - до 13%, снизить расхода топлива до 5%", - сказала Ускова.

По ее словам, для начала работы над цифровизацией транспортной сферы острова необходимо создать особый правовой режим или правовую "песочницу", которая снимет большинство бюрократических барьеров для внедрения и использования "умной" техники. Решением этой задачи, в первую очередь, займутся стороны, подписавшие соглашение, в частности, составят необходимые заявки в правительство РФ.

После будет решен вопрос с открытием Центра по внедрению комплексов для сельскохозяйственной, грузовой и железнодорожной техники на базе IT-парка "Сахалин". Он также будет использоваться для совершенствования и соответствующей адаптации ИИ-систем. Подразделение будет работать в тесном сотрудничестве с Сахалинским государственным университетом.

"Сейчас у нас открыто и работает производство в Томске, мы поставляем наши системы в США, Бразилию и Канаду, но с выходом на Сахалин мы рассчитываем открыть производство и здесь, начать экспорт не только на запад, но и в азиатские регионы, где мы пока слабо представлены. Поставлять российские передовые технологии не только на запад, но и на восток", - поделилась собеседница агентства.

О форуме и Cognitive Pilot

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Клиентами Cognitive Pilot стали ОАО "РЖД", крупнейшие агрохолдинги России, корейский автоконцерн Hyunday Mobis, китайский транспортный оператор FITSCO, а также компании США и других стран.