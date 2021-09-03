Мишустин: кабмин принял меры для оперативного выделения средств на выплаты пенсионерам

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство приняло необходимые меры для оперативного выделения средств на единовременные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на заседании кабмина.

"Вчера начались единовременные выплаты по 10 тыс. рублей пенсионерам. Мы оперативно сделали все для того, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Также мы направили еще более 21 млрд рублей на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. В ближайшее время деньги начнут поступать людям. Таким образом, всего поддержку от государства получат около 45 млн человек, средства перечисляются автоматически по принципу социального казначейства", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что с инициативой о таких выплатах выступил президент Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия". Глава кабмина также подчеркнул, что для получения выплат пенсионерам никаких действий совершать не нужно.

Мишустин обратился с просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу под личным контролем. "Все должно быть просто, удобно для людей, тем более что речь идет о нашем старшем поколении", - подчеркнул глава правительства. Он призвал защитить пенсионеров от лишних переживаний.