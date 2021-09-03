Общегородскую минуту молчания объявят в Петербурге в День памяти жертв блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Общегородскую минуту молчания, посвященную Дню памяти жертв блокады, объявят в Санкт-Петербурге в полдень 8 сентября. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по социальной политике города Галина Колосова на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

"В этом году [в общегородской план] включено более 75 мероприятий. Основные пройдут 8 сентября. Ключевые - это традиционно в 9:30 на Невском, 14, у памятной надписи ["Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна"] будет проведен митинг. В 11 часов во всех памятных местах <...> состоятся траурные церемонии, - рассказала Колосова, добавив, что мероприятия будут организованы с учетом действующих ограничений из-за эпидемии коронавируса. - Особенностью этого года является [проведение] в 12 часов общегородской минуты молчания".

Как отмечается на сайте городской администрации, минута молчания, посвященная Дню памяти жертв блокады, будет проведена с задействованием технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт Петербурга.

Выступления артистов

Целый ряд специальных мероприятий к памятной дате подготовили городские учреждения культуры. "В этом году мы отмечаем 80-летие (начала блокады Ленинграда - прим. ТАСС), и, конечно, все подошли с особой ответственностью, - рассказал журналистам первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. - Из общегородских событий, конечно, мы выделяем нашу традиционную акцию в Соляном переулке. Она состоится 8 сентября с 15 часов. Будет установлена ретро-техника, причем это техника восстановленная, та самая техника, которая принимала участие в эвакуации, в обороне Ленинграда. К сожалению, в этом году, принимая во внимание действующие ограничения, число участников будет несколько ограничено".

В Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в этот день покажут мультимедийное представление под названием "Я говорю с тобой из Ленинграда". В нем примут участие Николай Буров, Тамара Гвердцители, Максим Леонидов, Светлана Сурганова, Василий Герелло и другие известные артисты. "К сожалению, мы не сможем пригласить <…> весь зал в БКЗ, но достаточно большое число билетов мы направили уже в общественные организации", - добавил Болтин.

"Седьмого сентября состоится долгожданное событие. По поручению президента РФ на протяжении последних месяцев велась длительная работа по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. <…> На сегодняшний момент мы можем констатировать, что все организационные работы находятся на финальной стадии. И 7 сентября в стенах Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке состоится первое большое мероприятие - это научно-практическая конференция", - рассказал Болтин, отметив, что подробнее о событии будет объявлено позднее. Он напомнил, что на базе музея "появляется специальный научный центр по изучению тех уникальных архивов, которые в настоящее время становятся доступными".

"Блокадный маршрут"

Совместно с общественными организациями к памятной дате в городе подготовили акцию под названием "Блокадный маршрут", она начнется 8 сентября во дворах Капеллы. "В центральной части города будут установлены временные информационные конструкции, на которых будет [представлена] информация о том, как жил и работал непосредственно этот небольшой участок территории города во время блокады. И с помощью мобильного телефона, просканировав QR-код, скачав приложение, мы погружаемся в мир сороковых, мы видим эти улицы, эти дома как раз в ту эпоху. К каждой локации привязаны воспоминания жителей блокадного Ленинграда, которые непосредственно жили на этих улицах и проспектах", - рассказал Болтин.

В Новом здании Российской национальной библиотеки 8 сентября откроется выставка "Спасибо от ленинградских детей" о подвиге педиатров, которые во время блокады спасали детские жизни. В Инженерном доме Петропавловской крепости представят выставку "Ленинград - свидетель обвинения". В экспозиции будут демонстрироваться фотографии и графические произведения, запечатлевшие разрушения, нанесенные городу в годы Великой Отечественной войны и блокады: улицы и площади, жилые дома и общественные здания, исторические и архитектурные памятники, пострадавшие от артобстрелов, бомбежек и пожаров.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.