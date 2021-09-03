{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Погранслужба Азербайджана опровергла сообщение о задержании лидера "Мужского государства"

Информацию о задержании Позднякова распространили некоторые СМИ

БАКУ, 3 сентября. /ТАСС/. Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана не задерживала лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГПС.

"Сообщения о задержании азербайджанскими пограничниками на азербайджано-российской границе гражданина России Владислава Позднякова безосновательны", - говорится в сообщении.

Ранее информацию о задержании Позднякова распространили некоторые СМИ. Согласно сообщениям телеграм-каналов и ряда СМИ, Поздняков был задержан при пересечении азербайджанской границы. По данным СМИ, он заявил об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографии с темнокожим мужчиной, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.

Ранее в пятницу Погрануправление по Дагестану также сообщило, что российские пограничники не задерживали Позднякова на границе с Азербайджаном.

Теги
АзербайджанРоссия
В Алтайском крае прокуратура проверяет фото с сотрудниками, смонтированные в фотошопе
Фотографии из соцсети получили широкий общественный резонанс в местных СМИ
Читать полностью