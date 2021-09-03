Кабмин выделит около 1,5 млрд рублей на новое оборудование для надзора в экологии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит порядка 1,5 млрд рублей на новое оборудование для Росприроднадзора, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в пятницу.

"В каждом регионе нашей страны хотят пить чистую воду, дышать нормальным воздухом. Чтобы не подвергать риску безопасность жителей, важно тщательно контролировать экологическую ситуацию в субъектах Российской Федерации, проводить более качественные исследования", - сказал председатель правительства. По его словам, для этого планируется провести обновление материально-технической базы Росприроднадзора.

"Направим на такие цели около 1,5 млрд рублей, средства пойдут в том числе на приобретение новых передвижных лабораторий, оснащение их всем необходимым для работы", - отметил Мишустин. По его оценке, "это позволит усилить работу государственного экологического надзора и особенно [усилить] контроль за объектами, которые негативно воздействуют на окружающую среду".

"Теперь Росприроднадзор и его подразделения смогут проводить больше лабораторных исследований и профилактических мероприятий, выезжать на места для проверок каждого этапа работ по ликвидации накопленного экологического вреда в результате деятельности промышленных предприятий, помогать организовывать восстановление окружающей среды при разливах нефти, других авариях", - подчеркнул глава кабинета министров.

"Мы рассчитываем, что качество экологического контроля вырастет, а органы надзора смогут быстрее реагировать на любые нештатные ситуации", - заявил Мишустин.