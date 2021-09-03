Новосибирская область намерена направить на развитие туризма около 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область, в 2020 году вошедшая в рейтинг 20 наиболее привлекательных для путешествий регионов России, планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. Основная часть средств пойдет на предоставление грантовой поддержки предпринимателям и муниципальным властям, реализующим проекты в сфере туризма, сообщил в пресс-центре ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"Примерно 100-120 млн рублей в год - это объем, который мы планируем направлять. Основная сумма - это грантовая поддержка и предпринимателей, и муниципалитетов", - сказал Решетников, добавив, что в совокупности планируется направить на программу около 1 млрд рублей.

Сумма грантов, по словам министра, будет сопоставима с федеральной поддержкой - порядка 3 млн рублей на проект. Как сообщил Решетников, разработанная Минэкономразвития госпрограмма будет направлена на создание условий для реализации туристического потенциала и создания конкурентоспособных туристских продуктов региона, продвижение туристских продуктов Новосибирской области на российский и зарубежный рынки. В рамках программы планируется изучить потребности людей, посещающих регион, с помощью проведения исследований, а также сформировать в регионе систему туристических кластеров. Среди них "Озерный кластер", который создается в Новосибирской области с 2013 года. Он предполагает развитие санаторно-курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов, в частности озера Карачи, лечебная грязь которого содержит множество биологически активных веществ.

Как сообщал ТАСС ранее, к 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток с 1,1 до 1,5 тыс. человек. В регионе, где находится один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.