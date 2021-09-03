Синоптики предупредили о сильном ветре в Центральной России

ТАСС, 3 сентября. Ветер с порывами до 17-19 м/ с прогнозируется в пятницу в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Брянской, Воронежской, Ивановской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областях, местами пройдут дожди. Предупреждения об этом опубликованы на сайтах региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

По данным синоптиков, до конца суток 3 сентября ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Брянской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, в Смоленской - до 18 м/с. "До конца суток 3 сентября на территории Тверской области ожидается усиление северного, северо-западного ветра отдельными порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Тверской области.

В Ивановской области, по данным сайта регионального управления МЧС, ветер с порывами до 18 м/с прогнозируется с 18:00 3 сентября и до 18:00 4 сентября. Ранее синоптики предупредили, что 3 сентября усиление ветра до 19 м/с ожидается в Воронежской области, в Ярославской области - до 15 м/с. О неблагоприятных погодных условиях в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.