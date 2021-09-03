Путин отметил, что стремление молодежи внести вклад в благоустройство очень востребовано

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям всероссийского молодежного гражданского образовательного форума "Выше крыши", отметив большое число участников из разных регионов России. Телеграмма главы государства опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Стартовавший в 2019 году, ваш форум уже зарекомендовал себя как открытая дискуссионная площадка для конструктивного, плодотворного диалога о будущем нашей Северной столицы, о развитии технологий, информационной, молодежной политики, реализации ярких творческих идей в сфере культуры, спорта, туризма", - отметил президент, подчеркнув, что стремление участников внести весомый вклад в благоустройство территорий, создание комфортных условий для учебы, труда, отдыха "сегодня в высшей степени востребовано".

Глава государства выразил уверенность в том, что такие проекты, как форум "Выше крыши", способствуют личностному и профессиональному росту юношей и девушек, а также формированию у них активной жизненной и гражданской позиции. "И конечно, самые интересные инициативы и начинания, родившиеся здесь, вы сможете воплотить в своих городах и поселках", - добавил президент.

В этом году всероссийский молодежный форум "Выше крыши", который проходит с 3 по 5 сентября на площадке "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге, посвящен развитию креативных индустрий и трансформации искусства через призму цифровизации, формированию каналов коммуникационного взаимодействия с молодежью.