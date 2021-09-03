В Алтайском крае прокуратура проверяет фото с сотрудниками, смонтированные в фотошопе

БАРНАУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку после появления в соцсетях фотографий, созданных с помощью фотошопа, на которых сотрудники ведомства якобы посетили мемориал в день окончания Второй мировой войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

На странице в Instagram, которую ведет ветеран ведомства, накануне появились фотографии у мемориала памяти погибших воинов в селе Лебяжье Барнаула. На них видно, что мемориал посетила только ветеран, однако с помощью фотошопа на фото добавили ещё двух действующих сотрудников прокуратуры Центрального района города, которые на самом деле туда не приходили. Причем размещено как исходное, так и сфальсифицированное фото.

"Будем проверять этот факт, страницу ведет самостоятельная региональная общественная организация ветеранов прокуратуры Алтайского края. На фото изображены действующие сотрудники прокуратуры вместе с ветераном. Будем разбираться, выяснять кто именно ведёт страницу технически", - сказал собеседник.

При этом в ведомстве отметили, что ветераны в Барнауле действительно часто проводят совместные мероприятия с действующими сотрудниками.

Фотографии из соцсети получили широкий общественный резонанс в местных СМИ.