ЦИК попросил ГП и СК проверить информацию о возможных нарушениях в Королеве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России направил официальные письма генпрокурору РФ Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и председателю избирательной комиссии Московской области Илье Березкину с просьбой оперативно принять все необходимые меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании в Королеве.

Представители "Новой газеты" 2 сентября передали в ЦИК материалы, в которых содержатся данные о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, опубликованном в пятницу в Telegram-канале комиссии.

В комиссии отметили, что ЦИК, разделяя озабоченность по этому поводу, оперативно подготовила и направила официальные письма председателю СК, генпрокурору, председателю избирательной комиссии Московской области и губернатору Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что проходит кампания) принять необходимые меры в Московской области для предотвращения возможных фальсификаций.

Также в ЦИК просят расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, которые представлены в материалах "Новой газеты". Кроме того, ЦИК в Королев направлена группа оперативного реагирования для изучения всех обстоятельств в рамках своей компетенции.

В ЦИК уточнили, что в случае подтверждения информации "должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, тем более, если это будет квалифицировано как групповой сговор". В ЦИК считают недопустимым, когда одиозные лица, которые ранее были замечены в нарушениях и по настоянию ЦИК были освобождены от своих должностей, опять "всплывают" в том или ином должностном качестве, и фактически перечеркивают сложнейший, огромный труд коллег из избирательной системы, которые добросовестно и ответственно исполняют свой общественно-политический долг.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.