В Калининградской области иммунитет от коронавируса есть у трети взрослых жителей

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Каждый третий взрослый житель Калининградской области обладает иммунитетом против нового коронавируса с учетом вакцинации. Об этом сообщила в программе "Говорит Калининград" в эфире радио "Комсомольская правда" главный санитарный врач региона Елена Бабура.

"Популяционный или так называемый коллективный иммунитет - это когда заболевший практически не может явиться источником заболевания других, потому что большая часть людей имеет, соответственно, защиту. На сегодняшний день таких людей пока мало [в области] - только каждый третий взрослый", - сказала Бабура.

23 июня главный санитарный врач области подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работников сфер, предполагающих контакты с большим количеством людей в срок до 30 августа. Такое же количество работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания должно быть вакцинировано до 20 августа. Позднее в перечень для обязательной вакцинации до 17 октября были включены предприятия электроэнергетики, пищепрома, рыбопромыслового флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов.

Роспотребнадзор приступил к оценке результатов исполнения постановления учреждениями бюджетной сферы, рассказала Бабура. "Сейчас мы проводим уже оценку исполнения постановления. В первую очередь на объектах образования, здравоохранения, социальной защиты. В целом постановление данными хозяйствующими субъектами <...> оно выполнено", - сказала она, отметив, что вакцинацией от нового коронавируса охвачено от 65% до 70% педагогов. "Безусловно, есть отдельные факты неисполнения постановления, их не много. В этом случае мы запрашиваем у работодателей пояснения, оцениваем эти пояснения, в случае необходимости вносим предписания", - добавила Бабура, напомнив об административной ответственности за нарушение.

Ситуация с распространением нового коронавируса в области пока остается сложной, отметила главный санитарный врач региона. "На сегодня эпидемическая ситуация остается достаточно сложной. Несмотря на снижение заболеваемости в сравнении с серединой июля, это снижение не является существенным, и по-прежнему все основные показатели, которые характеризуют эпидемическую ситуацию, они находятся на высоком уровне. Поэтому обнадеживаться, что эпидемическая ситуация подходит к концу и пандемия заканчивается, пока рано. <...> На сегодняшний день по среднесуточной заболеваемости мы находимся на 23-м месте [в России]", - сказала она. При этом мер, принимаемых для предотвращения распространения инфекции в регионе на данный момент, по ее словам, достаточно при их обязательном исполнении.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 3 сентября, в области зафиксировано 49 273 случая заражения, в том числе 180 за прошедшие сутки. Вылечились 45 315 пациентов, умерли 705 человек, остаются под медицинским наблюдением 6 420. В медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусом и пневмониями развернуто 1 302 койки, из них 102 - с ИВЛ. Занято 1 048 коек, из них 42 - с ИВЛ.

За весь период пандемии в область поставлено 385 019 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 298 489 человек, из них двукратно - 266 099. "В регионе сейчас сформирован достаточный запас вакцины. Дефицита нет. Во всех прививочных пунктах (в том числе и мобильных) доступен как "Спутник V", так и "Спутник лайт". Вакцину ставят по выбору", - отметили в штабе, добавив, что в области ожидаются также поставки вакцины "Ковивак".

В связи с инфекцией в регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим в общественных местах, на транспорте. Наполняемость залов театров и филармоний ограничена до 50%.