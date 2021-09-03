Пострадавшим от паводков жителям Свердловской области начали доставлять дрова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Пострадавшим от наводнения в Верхней Салде и Горноуральском городском округе (Свердловская область) доставили дрова для печного отопления, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей прорвало дамбу, в результате подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По данным министра природных ресурсов региона Алексея Кузнецова, всего было повреждено 200-250 домов.

"По поручению [губернатора Свердловской области] Евгения Куйвашева областное министерство природных ресурсов и экологии совместно с администрациями Верхней Салды и Горноуральского городского округа начали поставку дров в дома жителей, пострадавших от июльского наводнения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте со ссылкой на данные регионального Минприроды, за 1 и 2 сентября печное топливо общим объемом 41 кубометр получили 11 семей. В ближайшее время в Горноуральский городской округ привезут 32 кубометра на 8 адресов.