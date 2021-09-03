Китай предоставил другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Китая направили другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй.

"Мы уже предоставили миру 1 млрд доз вакцин и гарантируем поставку в общей сложности 2 млрд доз к концу года", - заявил он на форуме по здравоохранению в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами - 2021.

По его словам, в этом году общий объем производства вакцин в КНР превысит 5 млрд доз. Представитель госкомитета подчеркнул, что страна успешно справляется с пандемией. За все время в Китае произошло более 30 локальных вспышек коронавируса, которые государство быстро и эффективно взяло под контроль.

Он также отметил, что Китай занимает первое место в мире по количеству распределенных среди населения доз - более 2 млрд. Чжэн Чжунвэй подчеркнул, что это число превышает совокупный показатель Америки, Индии и Европы - 1,77 млрд доз.