Режим черного неба ввели в четырех муниципалитетах Кузбасса

КЕМЕРОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введен на трое суток, до вечера понедельника, сразу в трех крупных промышленных городах Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, а также в Новокузнецком муниципальном районе. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается в пятницу на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Кемерово, г. Новокузнецке, г. Прокопьевске, Новокузнецком муниципальном районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух с 18:00 (14:00 мск) 03.09.2021 до 18:00 (14:00 мск) 06.09.2021", - говорится в сообщении.

По данным Кемеровского гидрометцентра, на территории Кузбасса действует мощный антициклон. Под его влиянием установилась безветренная погода без осадков. По прогнозам синоптиков, дневная температура в ближайшие трое суток может достигать плюс 30 градусов по Цельсию. При такой погоде все вредные выбросы могут скапливаться в нижних слоях атмосферы.