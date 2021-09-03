Москалькову утвердили членом правления Европейского института омбудсмена

НОВИ-САД /Сербия/, 3 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Европейского института омбудсмена (ЕИО) утвердила общим голосованием включение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в состав членов правления организации. Такое решение было принято в ходе заседания ассамблеи, которое состоялось в пятницу в Нови-Саде.

"Хочу поблагодарить всех за возможность работы в сообществе профессионалов самой высокой категории в сфере правозащиты за избрание меня в правление", - сказала Москалькова в ходе заседания.

Москалькова была избрана в состав правления в 2019 году, но из-за отсутствия очных встреч, обусловленного коронавирусными ограничениями, генеральная ассамблея ЕИО не могла утвердить ее ранее, уточнили ТАСС в пресс-службе российского омбудсмена.

Также в ходе встречи Москалькова пригласила членов ЕИО принять участие в ежегодной международной конференции по правам человека, которая состоится 12 октября и будет посвящена вопросам защиты прав людей с инвалидностью и экологическим правам.

Москалькова отметила, что ЕИО позволяет в первую очередь обмениваться лучшими практиками и проводить совместный мониторинг, "чтобы увидеть, как [правовая] проблема стоит в других государствах, как она решается". По ее словам, сообщество позволяет установить контакты между правозащитниками, "проводить практическую деятельность по оказанию помощи конкретным людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию".

"Наконец, [площадка ЕИО] позволяет проводить ряд проектов, связанных с правовым просвещением, определять механизмы совместных приемов граждан", - сказала она ТАСС.