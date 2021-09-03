В Грузии зарегистрировали три случая смерти вакцинированных от коронавируса пациентов

ТБИЛИСИ, 3 сентября. /ТАСС/. Грузинские медики зафиксировали всего три летальных исхода полностью привитых людей с начала кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

"К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей", - сказал Гамкрелидзе в ходе вебинара для журналистов.

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями не стал сообщать, какой вакциной были иммунизированы умершие. Первый случай смерти полностью вакцинированного человека в республике был зафиксирован 23 августа.

В Грузии с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. С 5 июля власти активизировали кампанию по вакцинации. По данным Минздрава, обе дозы получили 437 094 человека, что составляет 11,72% населения республики (более 3,7 млн человек).

Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен 26 февраля 2020 года, на данный момент зафиксировано 559 943 случая заражения (15,02% населения), 506 486 пациентов выздоровели, 7 649 человек умерли.