Козлов сообщил, что две трети природных пожаров в РФ в 2021 году произошли по вине людей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Человеческий фактор стал причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 года, сообщил ТАСС в пятницу глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Основная причина лесных пожаров - человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия", - сказал он на полях Восточного экономического форума.

По словам Козлова, ситуацию обостряет дефицит осадков в ряде регионов, например Якутии. Ученые прогнозируют, что засушливые сезоны в РФ из-за глобального потепления будут наблюдаться теперь регулярно, отметил министр.

"В той же Якутии летом дождей просто не было при ежемесячной норме в 37 мм осадков. Ученые считают, что из-за глобальных изменений климата таких засушливых сезонов вряд ли нам удастся избежать", - отметил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.