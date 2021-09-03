Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Урале в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Грозы с порывами ветра, град и дожди ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа с 4 по 6 сентября. Также в регионах прогнозируется похолодание, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Ночью и днем 4 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях и местами по Пермскому краю ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с, в отдельных районах Челябинской области - грозы, град, местами крупный", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По его данным, порывы ветра и дожди сохранятся в Свердловской области до понедельника. С субботы к началу недели похолодает с 22-27 градусов днем до 10-15. В Челябинской области к началу недели сохранится сильный ветер и похолодает с 18-23 градусов в субботу до 14-19 днем в понедельник. В Курганской области в эти же дни будет теплее: в субботу температура днем поднимется до 24-29 градусов, в понедельник - до 16-21 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре до понедельника ожидаются дожди и порывы ветра до 17-20 м/с, к началу новой недели похолодает с 21-26 градусов до 11-16. В Ямало-Ненецком автономном округе порывы ветра составят 18 м/ с, ожидаются дожди и похолодание до 10-15 градусов к понедельнику. Как сообщает ГУ МЧС по Тюменской области, 4 сентября на юге региона днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах порывы ветра до 15-18 м/с. По данным синоптиков, порывы ветра и дожди сохранятся до начала новой недели.