ВЦИОМ: больше половины россиян не слышали о тренингах личностного роста

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 55% россиян ничего не слышали о тренингах личностного роста, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных в пятницу на сайте организации.

"Менее половины россиян информированы о тренингах личностного роста (45%). <...> Четверть россиян (25%) что-то слышали, но не смогли дать точный ответ. Более половины россиян (55%) впервые услышали от интервьюера ВЦИОМ", - говорится в материалах организации.

Среди россиян, которые слышали о тренингах личностного роста, каждый десятый (12%) являлся его непосредственным участником. При этом 17% сообщили, что в подобных тренингах принимали участие их родственники и друзья. "Чаще всего респонденты или их близкие участвовали в психологических (12%), управленческих/лидерских (7%) и бизнес-тренингах (6%)", - отмечено в сообщении.

Также интервьюеры ВЦИОМ уточнили причины участия в тренингах личностного роста у информированных россиян. Самыми популярными ответами стали повышение самооценки (21%), осознанность и понимание себя (11%), профессиональное развитие (10%), а также саморазвитие и получение новых навыков (по 9% соответственно).

"Большинство информированных россиян не хотели бы пройти тренинг личностного роста (78%). Об обратном заявил каждый пятый респондент (19%), чаще молодежь от 18 до 24 лет (34%)", - говорится в сообщении,

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября 2021 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.