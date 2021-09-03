Власти Адыгеи сообщили, что республика достигла пика третьей волны COVID-19

МАЙКОП, 3 сентября. /ТАСС/. Пик третьей волны коронавируса нового типа достигнут в Адыгее, где ежесуточно заболевают 54-60 человек, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Сейчас мы находимся на пике заболевания, суточный прирост заболевших остается стабильным в течение уже многих дней. Мы балансируем на грани от 54-60 человек в сутки", - сказал министр.

При этом медработники и эпидемиологи делают осторожные прогнозы, поскольку к середине сентября ситуация может ухудшиться в связи с возвращением населения из отпусков и началом учебы школьников, пояснил министр. "Мы наращиваем темпы вакцинации и призываем тех, кто еще не сделал прививки, поспешить. На эпидобстановку влияет позиция каждого из нас, только благодаря вакцинации мы сможем достичь коллективного иммунитета", - добавил собеседник агентства.

На сегодняшний день выполнение плана по вакцинации в республике составляет 50,6%, недостатка в вакцине в регионе нет, уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. По данным Министерства образования и науки региона, в новом учебном году школы республики продолжат работать с учетом соблюдения всех эпиднорм, в каждом образовательном учреждении созданы для этого необходимые условия. Прививку от коронавируса сделали уже 67% педагогических работников республики, их вакцинация продолжается.

С 19 июля власти Адыгеи ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий, усилили контроль за проведением свадеб, похорон, банкетов, а также ограничили пребывание в регионе туристов. Отдыхающие могут заселяться в отели, гостиницы теперь только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 18 296 человек, на лечении находятся 1 680 человек (плюс 54 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 16 260 человек (плюс 37 за сутки), умерли 356.