Ограничения на работу общепита ночью продлили в Саратовской области до 18 сентября

САРАТОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение продлить до 18 сентября ограничения на работу ряда организаций, введенные на фоне пандемии коронавируса, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Антиковидные ограничения в Саратовской области продлены по 18 сентября. Организации общепита должны быть закрыты для посетителей с 23:00 до 6:00, кроме обслуживания навынос и доставки заказов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 81 558 человек. Выздоровели с начала эпидемии 75 510 человек.